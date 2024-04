Famille socialiste : Le Ps annonce le retour de Khalifa Sall et ses camarades au bercail

XALIMANEWS- La secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a accordé une audience à Khalifa Sall, Barthélemy Dias et Jean-Baptiste Diouf dans la perspective de leur retour au sein du parti.

Longue de plusieurs heures, la réunion du secrétariat exécutif national du Parti socialiste (Ps) s’est tenue, jeudi dernier, jusque tard dans la nuit. Les échanges ont porté sur l’évaluation de l’élection présidentielle de mars dernier, et le retour d’anciens éminents membres du parti. Dans ce sens, la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, a informé d’une audience qu’elle a eue avec Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand-Dakar. Ce dernier avait fait cavalier seul lors de la présidentielle de mars dernier, en parallèle avec le candidat choisi par le parti, Amadou Ba. Les discussions ont été favorables à son retour au sein du parti, mais pas que lui. Khalifa Sall de la coalition « Taxawu Senegaal » s’est entretenu avec la Secrétaire générale du Ps à propos de son retour également. Porte-parole à la communication du parti, Dié Maty Fall a informé que Aminata Mbengue Ndiaye a accédé à la demande d’audience de Khalifa Sall qui a exprimé son souhait de rentrer dans les rangs du Ps. « La Secrétaire générale est d’accord pour son retour au Parti socialiste. Elle estime que c’est l’union qui fait la force et que ceux qui étaient partis peuvent revenir », soutient Dié Maty Fall. Cette dernière précise que les participants à cette rencontre du secrétariat exécutif national du Ps ont tous approuvé le retour de Khalifa Sall, Barthélemy Diaz et Jean-Baptiste Diouf.

En outre, la vie politique du parti a été également abordée. Il s’agit principalement d’une évaluation de l’élection présidentielle de mars dernier, le Ps ayant soutenu Amadou Ba, candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar », dont il est membre. Cependant, le sujet n’ayant pas pu être vidé suite à des contraintes de temps, la secrétaire générale du parti a suggéré la tenue d’un séminaire dans les meilleurs délais.

Aminata Mbengue Ndiaye a félicité, à l’occasion, l’ensemble des élus et Ministres du Ps ayant travaillé avec l’ancien régime. Elle a loué leur loyauté envers le parti et la qualité de leurs travaux.

Le Soleil