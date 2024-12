« Fanon » le biopic sur le penseur visionnaire arrive à Dakar

Le biopic « Fanon » du réalisateur Jean-Claude Barny arrive à Dakar le 17 décembre prochain au cinéma Pathé dans le cadre du Dakar-Court. Un film sur cette figure emblématique de la lutte anticoloniale et penseur visionnaire du XX? siècle, ne saurait passer inaperçu.

Dans cette période où le débat sur la souveraineté est partout, débarque dans les salles un film dédié à un des penseurs et militants les plus importants en faveur de l’émancipation du peuple noir. Jean-Claude Barny réalisateur d’origine Guadeloupéenne montre encore une fois son engagement pour la mémoire du peuple noir en s’attaquant à l’iconique Fanon.

Fresque cinématographique captivante sur Frantz Fanon comme le decrit Yassine Elalami du journal marocain L’Opinion, dans son édition du mercredi dernier (4 décembre), suite à la présentation en première mondiale du biopic lors des « Séances Spéciales » du Festival International du Film de Marrakech 2024, les images Jean-Claude Barny ne sont pas une succession de faits marquants de la vie du célèbre écrivain et révolutionnaire. C’est un portrait intime et sensible de Fanon.

Le film s’attache à explorer l’impact des idées de Fanon sur notre monde contemporain. Incarné par Alexandre Bouyer, dont la ressemblance avec Fanon est troublante capte dans son jeu, selon le journaliste, les complexités, les doutes, les luttes et la détermination du héros martiniquais.

Aprés Putain de Porte puis la Haine dans lequel il participe au casting, Jean-Claude Barny s’est installé en Guadeloupe où il a sorti son premier long métrage Neg Maron en 2005. Depuis, Jean-Claude Barny ne s’est pas arrêté de raconter l’histoire de son peuple.

Né en 1925 à Fort-de-France en Martinique, Fanon fait partie des plus grands penseurs d’origines antillaises. Psychiatre et essayiste il a milité toute sa vie à décoloniser les esprits et guérir le colonisé de son aliénation, Fanon ne sait pas contenter de militer par la plume, il était aussi un homme d’action. Il a prit part aux luttes d’indépendances en Afrique notamment en Algérie où il a vécu.

kirinapost.com