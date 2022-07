Mamadou Elimane Kane dit MEK a mené une révolution pendant onze longues années pour gagner la mairie de Thilogne. Selon son chargé de communication, M. Baal, les allégations portées contre MEK sont « fausses » et « fabriquées de toutes pièces ». « Farba Ngom a perdu Thilogne, il n’a qu’à diriger sa commune. Les contrats de certains jeunes ont expiré et le maire a négocié plus de 80 emplois à Thilogne. Et jusqu’à présent, ces employés recrutés par le Fera (Fonds d’entretien routier autonome) n’ont toujours pas perçu leurs salaires. Mamadou Elimane Kane est élu par les urnes et il est avec le président de la République avec l’accompagnement de Me Malick Sall », a ajouté M. Baal.

