« Vos propos inopportuns ne sont pas dignes d’un militant discipliné, respectueux des règles de conduite du parti. Le Président est plus que clair à ce sujet. C’est dire que ce communiqué a pour objet de réclamer votre renvoi hors des rangs de l’APR. De la sorte, vous aurez l’occasion et tout le temps requis de vous mêler, ou sinon de nourrir, avec l’opposition, ces débats inféconds sur le troisième mandat. Nous le disons pour la vérité et pour la postérité, la jeunesse Fatickoise reste plus que jamais attachée au Président Macky Sall : qu’il vente ou qu’il neige, qu’il tempête ou qu’il grêle nous soutiendrons sa vision pour le développement du Sénégal, et plus particulièrement celui de Fatick. Nous l’attendons pour régler plus efficacement la question de l’emploi des jeunes et l’amélioration du cadre de vie des populations », notent les sauvageons de l’APR.

