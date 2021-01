Contrairement à ce que le ministre de l’Intérieur a dit sur le plateau d’une télévision, le décret qui a proclamé l’état d’urgence est très clair concernant la date d’expiration de cette mesure qui était le 17 janvier dernier. Et depuis cette date du 17 janvier, le couvre-feu n’a plus de base juridique légale de même que l’état d’urgence. Car, le président n’a qu’un moyen pour pouvoir se prévaloir des mesures prévues par cette modification : il s’agit de son pouvoir de décret. Tout le monde sait que l’administration agit par acte. Une mesure administrative est toujours concrétisée par un acte et si cette dernière (mesure administrative) émane du président, celui-ci doit obligatoirement prendre un décret. S’il a fait une délégation, le ministre en charge de mettre en application cette mesure devrait prendre un arrêté. Mais jusqu’à ce jour, je n’ai pas connaissance de telle mesure. D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, il (président de la République) maintient le statut quo par rapport à ça. Une loi qui entre en vigueur ne confère pas automatiquement droit au président de se prévaloir de ses mesures. Mais, puisqu’il n’a pas eu à renouveler l’état d’urgence sur la base de la modification de la loi 69-29, on peut dire qu’il n’y a plus d’état d’urgence ni d’état de siège encore moins de couvre feu au Sénégal. Par conséquent, toutes les personnes qui ont été arrêtées et déférées au Parquet sur la base de cet état d’urgence, peuvent se prévaloir du défaut de base légale de cet état d’urgence. Puisqu’en réalité, il n y’a aucune base sur laquelle, on pourrait fonder cette mesure d’état d’urgence assortie de couvre-feu dans la mesure où le président de la République n’a pas pris de décret dans ce sens ».

