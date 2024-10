Faux diplôme du Dr Alioune Badara Mbacké : Les précisions d’un de ses collègues de l’Ordre des médecins

XALIMANEWS- Suite à la sortie du Dr Babacar Niang sur le supposé faux diplôme du Dr Alioune Badara Mbacké, Dr Amadou Sow, membre de l’Ordre des médecins du Sénégal est monté au créneau pour, dit-il, apporter quelques précisions sur cette histoire.

Selon Dr Sow, qui « soutient » Alioune Badara Mbacké, ce dernier n’est pas un faux médecin. « Il a soutenu sa thèse de doctorat en médecine depuis 2018 », a déclaré le collègue qui précise que Dr Mbacké a été « nommé médecin chef du district sanitaire de Matam en 2023 ».

Mieux, Dr Sow a tenu à publier, sur sa page Facebook, un aperçu de la thèse de doctorat du concerné.

« Je lui apporte mon soutien moral dans ces moments difficiles », a t-il ajouté non sans souligner que, « pour ce qui lui est reproché actuellement voire antérieurement, que la justice fasse son travail ».

Pourtant, plus tôt dans la matinée de ce jeudi, Dr Niang a révélé que le « médecin chef du district de Matam, qui a été arrêté mercredi soir pour violences et voies de faits sur son épouse, n’a pas eu son diplôme de médecin car n’ayant pas justement soutenu sa thèse. Une information relayée par plusieurs sites et qui n’a pas été démentie, jusque-là, par l’Ordre des médecins du Sénégal.