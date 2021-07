Ainsi, Barça fait pression sur le jeune crack à un an de son contrat, pour qu’il décide de le renouveler ou, à défaut, de l’inviter à être rétrogradé en réserve. Et à ce jour, et encore plus après cette mesure, les négociations n’ont pas avancé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy