XALIMANEWS- Feuilleton Lionel Messi, suite. Libre à la fin de la saison, le sextuple Ballon d’or n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. Du moins, pas officiellement. Quoique, du côté de Canal+, on se laisse clairement aller à l’imaginer sous la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Geoffroy Garétier glisse en tout cas cette indiscrétion, sur le plateau du Late Football Club : «Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français». Evidemment, ce ne serait pas pour rejoindre Manchester City, la MLS ou pour rester à Barcelone que la superstar argentine de 33 ans entreprendrait d’apprendre la langue de Molière. «La source est à mes yeux très fiables», jure notre confrère, qui rappelle que «le Barça ne peut plus assumer son salaire». A voir si le club de la capitale le pourrait… A noter que la date des élections du prochain président du FC Barcelone a été confirmée pour le 7 mars ce mardi. Un moment qui pourrait compter dans la suite de cette saga Messi.

