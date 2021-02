Cette mobilisation nationale a été trahie et poignardée par le président Macky qui en lieu et place de solutions sanitaires en a profité pour faire des deals, enrichir ses amis et sa famille, tenter de museler le peuple Sénégalais et restreindre ses droits de manifester. C’est cette gestion politicienne et affairiste qui est la cause de cette deuxième vague et de la forte mortalité actuelle.

« Y’en à marre, les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) et le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) expriment leur grande inquiétude face à la recrudescence des cas et décès liés au coronavirus. Nous exprimons nos condoléances aux familles ayant perdu leurs proches et exprimons nos vœux de prompt rétablissement aux malades. Nous saluons le travail du personnel soignant qui se mobilise sans moyen pour faire face à cette pandémie.

