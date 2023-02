«Aujourd’hui, on est en lice pour une 3ème qualification en Coupe du monde. Une non-qualification ne serait pas la fin du monde. Car l’objectif de l’équipe est de gagner l’Afrobasket 2025. On va soutenir les ligues, les districts et les clubs pour impacter sur l’essor de la discipline. Tout le monde bénéficie de l’argent du sponsoring parce qu’on subventionne le transport. On a augmenté les primes pour les vainqueurs des championnats (National 1 et 2). La cérémonie de couronnement du roi et la reine se tiendra après le tournoi d’Alexandrie. On a prévu de soutenir l’AS Douanes pour la BAL dans la mobilisation et autres aspects. Ils recevront leurs primes de champion après la fenêtre», conclut-il.

XALIMANEWS -L’Assemblée générale ordinaire d’informations de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball s’est tenue ce samedi 18 février 2023, à l’arène nationale. C’était sous la supervision du Ministère des Sports du CNOSS et de la FIBA AFRIQUE représentés respectivement par le Directeur des activités sportives, Mamadou Fall, du Secrétaire général du CNOSS, Seydina Oumar Diagne et de la Présidente de la Zone 2 FIBA Afrique, Madame Rokhaya Pouye dite Aya. L’assemblée a adopté à l’unanimité et par acclamations les rapports d’activités et financier du bureau fédéral de la saison 2020-2021.

