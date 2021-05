XALIMANEWS : La gestion des fonds « Forward » de la FIFA alloués à la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) est au cœur d’une polémique. En jetant un rapide coup d’œil sur le rapport d’activité 2019 de la Fsf, on peut légitiment se poser des questions. Selon les informations de Libération, 50. 000 dollars ont été décaissés pour l’achat « d’équipement et de matériels de communication » sans précision ainsi que la « création de site web et plateforme de communication sur les réseaux sociaux » Mais la dépense la plus curieuse, compte tenu du montant alloué à la rubrique, concerne le « financement de projet d’initiation et de renforcement de capacité en anglais des agents de la Fsf ». Montant : 44 000 dollars. On se demande qui a été l’heureux attributaire de ce marché. La même source de poursuivre : dans tous les cas, les agents marketing de la Fsf ont intérêt à parler un anglais parfait avec tout l’accent requis ! Au plus n’était-il pas plus logique d’engager des agents marketing qui parlent anglais pour s’éviter cette « dépense »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy