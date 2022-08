XALIMANEWS- La fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec le 15 août dernier pour des raisons de réhabilitation, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Pour cause, personnel et patients ne cachent pas leur inquiétude. D’où la réaction du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour rassurer les uns et les autres sur le « schéma de redéploiement » mis en œuvre.

