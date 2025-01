Fespaco 2025 : Le Sénégal renforce sa présence avec 16 œuvres sélectionnées, « Demba » de Mamadou Dia en lice pour l’Étalon d’or de Yennenga

XALIMANEWS–Seize films sénégalais figurent dans la sélection officielle de la 29? édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Parmi eux, le long métrage fiction intitulé « Demba », réalisé par Mamadou Dia, a été retenu, selon l’annonce faite ce vendredi par les organisateurs.

« Demba » est le seul film sénégalais à concourir pour l’Étalon d’or de Yennenga, la plus prestigieuse distinction du Fespaco. L’édition 2025 de ce festival se déroulera du **22 février au 1?? mars** à Ouagadougou.

Pour rappel, lors de l’édition précédente en 2023, le Sénégal avait été représenté par huit films dans diverses catégories. Cette année, la présence sénégalaise s’élargit avec un total de seize œuvres sélectionnées.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est le plus grand festival de cinéma en Afrique. Créé en **1969** et se tenant tous les deux ans à Ouagadougou, au Burkina Faso, il a pour objectif de promouvoir et de valoriser les productions cinématographiques africaines et de la diaspora.

Le FESPACO décerne plusieurs prix, dont le prestigieux Étalon d’or de Yennenga, attribué au meilleur long-métrage. Ce prix symbolise la reconnaissance de l’excellence dans la création cinématographique.

Le FESPACO est un événement majeur pour l’Afrique et le monde. Il réunit des cinéastes, producteurs, distributeurs, journalistes, et cinéphiles de divers horizons, favorisant ainsi les partenariats, la visibilité internationale des films africains, et le développement de l’industrie du cinéma.