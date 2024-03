Fête nationale : Le 04 avril sera célébré à la Place de l’indépendance sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS- La célébration du 4 avril aura bel et bien lieu. Pour cause, la donne a changé après la tenue de l’élection ce 24 mars en lieu et place du mois de juin projeté, ainsi que l’élection de Bassirou Diomaye Faye ont changé la donne.

Selon les informations de Libération, la prise d’arme va finalement se tenir à la Place de l’Indépendance. Elle sera présidée par Bassirou Diomaye Faye qui recevra les témoins du pouvoir des mains de Macky Sall le 2 avril au plus tard.

Cette prise d’arme va consacrer la première sortie du Président nouvellement élu en tant que chef suprême des armées.