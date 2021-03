XALIMANEWS-La FIFA a annoncé ce mercredi 24 mars avoir infligé six ans et huit mois de suspension supplémentaires à ses anciens président et secrétaire général Sepp Blatter et Jérôme Valcke, en raison de bonus qu’ils s’étaient accordés durant leur mandature.

