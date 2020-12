XALIMANEWS- Chaque année ou presque, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent les distinctions individuelles. Mais en 2020, ni l’un ni l’autre n’ont récolté suffisamment de lauriers pour faire pencher la balance de leur côté. En effet, le trophée FIFA The Best a été décerné à Robert Lewandowski, l’attaquant polonais du Bayern Munich. Meilleur buteur de la Bundesliga en 2019-2020, meilleur buteur de la Ligue des Champions qu’il a remportée avec le Bayern Munich contre le PSG en finale, le joueur de 32 ans a fait preuve d’une régularité phénoménale au plus haut niveau tout au long de l’année. Et il est reparti très fort cette saison, avec déjà 15 buts en championnats en 10 titularisations

