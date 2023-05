FILIGA 2023 / Libreville – Gabon Il est établi que la diplomatie culturelle est officiellement un secteur de la politique étrangère d’un Etat ; elle se décline en une sorte de politique publique dont le but poursuivi est de proposer aux pays étrangers des spécificités de la culture nationale. Il arrive que l’Etat l’exerce par le biais de Conventions de coopération culturelle (Sommets culturels France – Allemagne pour régler des problèmes et organiser des actions croisées), d’accord intergouvernemental (création du Louvre à Abou Dhabi le 06 mars 2007 entre la France et les Emirats arabes), d’actions coopératives entre l’Etat et d’autres forces mises en valeur, surtout dans le domaine de l’événementiel culturel ( le FESPACO au Burkina-Faso ), de créations de réseaux d’institutions afin d’appuyer la promotion de sa culture et de sa langue à l’étranger (les Instituts français, les Alliances franco-sénégalaises) etc. Au-delà de sa capacité à séduire les partenaires étrangers d’un Etat, à flatter la fierté et servir la courtoisie, la Diplomatie culturelle offre des possibilités de nouer des relations politiques fructueuses en faveur des populations. Dans un monde interdépendant, elle sert de moyen d’inclusion sociale, de compréhension mutuelle, de connaissance de l’autre dans ce qui fait son identité culturelle. Elle permet un partage des valeurs, des acquis et atouts culturels grâce à la mobilité des acteurs du secteur de la culture et de leurs productions. C’est pourquoi, autant l’Etat a le devoir de multiplier les initiatives allant dans le sens de créer des leviers culturels en mesure de pactiser avec le secteur culturel international dans l’optique de promouvoir les données culturelles les plus représentatives de sa nation, autant il ne doit pas négliger la mise en place d’une politique de facilitation de la participation de ses acteurs culturels dans les événements phares de la vie culturelle africaine et mondiale, qu’ils soient à l’actif des gouvernements, du secteur privé ou relevant du partenariat public-privé. En cela, nous tenons à saluer l’initiative de l’Etat du Sénégal qui a créé plusieurs fonds d’appui en faveur de ses acteurs culturels, parmi lesquels, le Fonds d’Appui à l’Edition d’un montant d’un milliard de F CFA. Fatou Yelly Faye Wardini et moi-même, nous avons souvent bénéficiés, lors de nos voyages à l’étranger, dans le cadre de nos activités littéraires, de ce dispositif institutionnel très utile à la Diplomatie culturelle de notre pays.

