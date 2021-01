XALIMANEWS : Bonne nouvelle pour l’étudiant Sadio Ousmane Diedhiou.e comité chargé de la collecte de fonds pour l’évacuation de l’étudiant malade vient d’annoncer la fin de la collecte. L’État s’est finalement engagé à apporter son soutien à Sadio Ousmane Diédhiou souffrant d’une aplasie médullaire. Une maladie très rare nécessitant une greffe de moelle osseuse qui ne peut être réalisée au Sénégal. ‘’La levée de fonds prend fin ce mercredi 13 janvier 2021. Nous appelons ainsi toutes les plateformes citoyennes à s’y préparer pour une uniformisation de l’état financier’’. Une décision favorisée par l’urgence dans laquelle se trouve l’étudiant Sod. ‘’Le pronostic vital de notre camarade sera engagé si aucun traitement n’est entrepris dans les prochains jours, un contact a été établi avec le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux par l’intermédiaire de Senecar, qui propose un devis beaucoup plus accessible. Le départ de notre camarade sera acté dans les plus brefs délais vu l’urgence de la situation’’, note le communiqué. Sur WhatsApp, l’étudiant remercie tout le monde. » Un grand merci à tout le monde et à toute la population sénégalaise, vos prières et soutiens me vont droit au cœurs ».

