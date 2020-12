Mes chers compatriotes,

En cette fin d’année 2020 et début d’année 2021, je voudrais souhaiter, à chacune et à chacun d’entre vous, une très bonne et heureuse année.

Que l’année 2021 soit, pour vous tous, une année de santé, de paix , de bonheur, d’épanouissement individuel et d’harmonie familiale.

L’année qui s’achève a été une année particulièrement difficile avec l’irruption de la pandémie du Coronavirus, COVID-19, qui a causé, à l’échelle planétaire et du Sénégal, une crise sanitaire ayant entraîné une crise économique et sociale.

Je m’incline pieusement devant la mémoire de toutes les personnes ayant perdu la vie du fait de la pandémie ou de toutes autres causes et souhaite un prompt rétablissement à tous les malades.

Je pense aussi aux nombreuses familles affligées par le deuil et exprime toute ma solidarité à tous ceux qui sont tenaillés par la pauvreté , les rigueurs du chômage et l’angoisse existentielle causée par la crainte d’un lendemain incertain, pour leur dire que leurs soucis sont les nôtres.

Malgré la crise économique ressentie à travers un taux de croissance passée de 5,3 % en 2019 à 1,1 % en 2020, malgré une crise sociale ayant atteint son paroxysme avec le chômage endémique qui a fécondé le phénomène de l’émigration clandestine des jeunes, il urge de redonner espoir à notre peuple, particulièrement à ses couches les plus vulnérables : nos femmes et nos jeunes, notre avenir.

Oui mes chers compatriotes, l’espoir est permis avec la qualité de nos ressources humaines, avec nos ressources pétrolières et gazières, avec cette volonté commune de rassembler toutes les forces vives de la Nation pour mettre en place cette alternative crédible dont le pays a besoin pour construire son émergence.

Ainsi, je voudrais lancer un appel à toutes ces forces vives du pays afin de relever ensemble tous les défis de la Nation.

Dewenati et excellente année 2021 à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais !

Qu’elle sonne aussi la fin de la pandémie à coronavirus au Sénégal et dans le monde.

Vive la République du Sénégal !

Vive le Grand Parti !

Malick Gakou