Fin de Mandat au Collège de l’ARTP : Remerciements du Président Abou Abel THIAM et ses collègues et Hommage à Feu Doudou GUEYE

XALIMANEWS-Le Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) annonce la fin de ses mandats, prévue pour le 9 janvier 2025. Monsieur Abou Abel THIAM, Président de l’ARTP et ses collègues, via un communiqué, revient sur cette étape marquante et exprime sa gratitude envers les collaborateurs et partenaires ayant contribué à la régulation du secteur des télécommunications. Un hommage est également rendu à leur collègue, feu Doudou GUEYE, disparu en cours de mandat.

« Nous, M. Abou Abel THIAM, Président du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), et mes collègues Pr Modi Coumba GADIAGA, M. Amadou LY, Mmes Ada Hagne DIA et Arame Ndoye THIAM, informons de l’arrivée à leur terme légal , ce 09 janvier 2025, de nos mandats au Collège de l’ARTP. En cette occurrence, nous rendons grâce à Allah et réitérons nos prières pour le repos de l’âme de feu Doudou GUEYE, notre collègue arraché à notre affection en cours de mandat.

Nous tenons à saluer également, la collaboration franche dans le respect des lois régissant l’Autorité Administrative Indépendante (AAI) qu’est l’ARTP, de l’ensemble des Directeurs généraux successifs, les anciens et l’actuel, tout le personnel de l’ARTP ; les Directeurs successifs à la tête des opérateurs de téléphonie et leurs collaborateurs, de même que tous les intervenants de l’écosystème des télécommunications. Nous souhaitons plein succès à nos successeurs et à la cohorte de relai, pour la continuation de l’œuvre de régulation. » Peut-on lire dans le communiqué