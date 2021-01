XALIMANEWS: A la mi-saison, le PSG dévoile son quatrième maillot. Comme depuis 2018, le club de la capitale propose des tuniques avec le logo Jordan. Pour ce nouveau maillot « visionnaire inspiré par la voie lactée« , le club de la capitale a opté pour des coloris rose et violet. On retrouve également des détails en noir au niveau du col et des manches, mais aussi pour l’impression du nom et des numéros au dos de la tunique. Le short est en noir chaussettes en rose.

