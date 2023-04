En résumé, «le jeudi 20 avril, aura lieu une éclipse solaire non visible au Sénégal. On ne peut voir un premier croissant à l’œil nu un jour d’éclipse. Les pays qui ont déjà annoncé le jour de la fin de leur Ramadan se basent sur la conjonction et non sur l’observation visuelle», précises les astronomes sénégalais. Rappelant qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche, au-dessus de là où le soleil se couche.

