Xalimanews- Le président de la République a exhorté le ministre des finances et du budget, les ministres sectoriels et le délégué général à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, à lancer sans délai, au niveau national, les opérations de financement, sur la base des nouvelles requêtes émanant des pôles emploi et entreprenariat des jeunes( via les comités de crédits locaux). Renseigne le quotidien 24HEURES.

