Selon le ministre, ce partenariat entre l’Etat du Sénégal et l’Usaid va porter sur la croissance économique inclusive et durable à travers une intervention dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture, l’accès à l’eau dans les zones rurales en faisant plus intervenir le secteur privé dans le cadre de partenariat abordable gagnant-gagnant avec l’Etat et les populations. « Il y a aussi les réformes. L’USAID va financer la Justice commerciale pour améliorer l’environnement des affaires. L’autre point porte sur le capital humain, sur les secteurs de l’éducation et de la santé’’, a-t-il fait savoir.

