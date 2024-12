XALIMANEWS- La Banque mondiale, à travers la Société financière internationale (IFC), a annoncé un engagement de 85 millions d’euros (environ 55 milliards FCFA) pour soutenir deux projets dans le cadre du programme de développement national « Vision Sénégal 2050 ». Cette initiative, note PressAfrik, inclut un prêt vert de 75 millions d’euros (environ 49 milliards de FCFA) pour Sococim Industries et un prêt de 10 millions d’euros (plus de 6 milliards de FCFA) pour le Groupe hôtelier Azalai.

Lors de sa visite à Dakar, le directeur général de l’IFC, Makhtar Diop, cité par nos confrères, a affirmé que « l’organisation soutenait pleinement la politique des nouvelles autorités sénégalaises et leur vision pour l’avenir. » L’IFC a confirmé son engagement envers « Vision Sénégal 2050 », avec l’annonce de ces nouveaux financements destinés à stimuler le développement économique et social, tout en créant des emplois dans les secteurs du tourisme et de l’industrie manufacturière.

Le premier prêt concerne Sococim Industries, l’un des principaux producteurs de ciment du pays. Ce financement de 75 millions d’euros vise à augmenter la production de ciment à faible empreinte carbone et à contribuer à résoudre la crise du logement au Sénégal. Ce financement, qui fait suite à un précédent soutien accordé en février 2023, servira à moderniser les opérations de Sococim, en particulier avec l’adoption de nouvelles technologies et l’utilisation de combustibles alternatifs, tels que la biomasse. Ce projet devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 312 000 tonnes d’équivalent CO2 par an d’ici 2030.

Le second financement de 10 millions d’euros est destiné au Groupe Azalai, une chaîne hôtelière de Afrique de l’Ouest, pour soutenir son expansion régionale et renforcer le secteur touristique au Sénégal. Ce prêt contribuera aux besoins en fonds de roulement du groupe et soutiendra plusieurs projets, dont l’ouverture récente de l’Hôtel Azalaï Dakar, la reconstruction de l’Hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou (Burkina Faso) et la rénovation du Grand Hôtel Bamako à Bamako (Mali).

L’IFC précise que « cet investissement, soutenu par le mécanisme de financement mixte de l’IDA, aura un impact significatif sur la création d’emplois formels, directs et indirects, et favorisera le développement des chaînes d’approvisionnement locales, notamment pour les PME. »

Makhtar Diop a souligné que ces projets témoignent de l’engagement de l’IFC à favoriser une croissance économique durable et inclusive au Sénégal. Il a ajouté : « En investissant dans des secteurs clés tels que le tourisme et l’industrie manufacturière, nous jetons les bases d’un secteur privé plus fort et plus résilient, créant ainsi des opportunités et améliorant le niveau de vie du peuple sénégalais ».