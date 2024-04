Financement de l’entrepreneuriat : Les belles performances du programme Suqali

XALIMANEWS- Pour la période 2020-2024, le programme Suqali de la Fondation Mastercard a fait des performances assez appréciables dans le financement des micros, petites et moyennes entreprises. À l’heure du bilan, pour un montant total de 10,2 milliards de Fcfa, 16. 656 microentrepreneurs et 1 471 Pme ont été touchés.

D’après Mame Awa Mbaye, une des responsables du programme, Suqali est une réponse proactive pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. « Le programme s’appuie sur une approche holistique, offrant des solutions financières adaptées et des programmes de formation spécialisés pour dynamiser les micro-entreprises et les MPME », a-t-elle indiqué. Dans le même sens, Serge Auguste Kouakou, Directeur régional de la Fondation Mastercard, a indiqué que grâce au succès de Sugali, le programme E4Y (une approche systémique pour l’entrepreneuriat, l’emploi et l’autonomisation économique des jeunes femmes et hommes) sera créé et étendu au sein de l’Uemoa. L’objectif, selon lui, est de stimuler la création d’emplois dignes et épanouissants au sein d’un secteur agricole moderne et durable. En effet, grâce au soutien de Teranga Gestion, le programme s’appuie sur des Institutions de Microfinance qui servent de relais pour rendre l’accès aux financements adaptés aux besoins et limites des bénéficiaires. Dapres les responsables, l’objectif est d’aider les acteurs à fort potentiel à mieux tirer profit de leurs activités.