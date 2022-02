Cette entité produit et distribue au Sénégal de la farine (blé et maïs), des biscuits et des gaufrettes, et de la pâte à tartiner. Elle contribue ainsi à répondre à la demande en produits de premières nécessités pour beaucoup de ménages sénégalais.

