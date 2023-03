« Chers diplomates vous vous targuez d’être des « amis du Sénégal » . Depuis longtemps vous observez le Sénégal aller tout droit vers le chaos . Tant il est devenu un terreau fertile au non respect des droits élémentaires de la démocratie, des droits de l’homme. Les libertés fondamentales sont bafouées au vu et au su de tout le monde. Désormais c’est la forfaiture dictatoriale au grand jour sans retenue et sans vergogne. Vous le savez et vous le voyez tous les jours. Estimez-vous normal les conditions dans lesquelles le leader de Pastef a été conduit manu-militari au tribunal ? Estimez-vous normal que Sonko soit séquestré dans son domicile sans aucune décision de justice, ni base légale. Les Sénégalais vivent cette forfaiture dictatoriale de manière stoïque et comptent se battre pour y mettre un terme. Au même moment nos « chers amis » se complaisent dans un silence coupable et complice. Vous pouvez parfaitement user de vos formules diplomatiques creuses du genre » Nous portons une attention particulière sur la situation politique préoccupante au Sénégal « . Mais silence radio. Manifestement la stratégie de la terreur distillée semble vous avoir atteint. »

XALIMANEWS -A moins d’un an de la prochaine élection présidentielle, prévue en février 2024, les tensions politiques montent au Sénégal. Au cœur de celles-ci se trouvent la possibilité d’un troisième mandat pour le chef de l’État Macky Sall, et les procès contre Ousmane Sonko, principale figure de l’opposition, leader du Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) et maire de Ziguinchor, dans le sud du pays. Cette situation a poussé le journaliste Pape Alé Niang à adresser un message aux différents représentants diplomatiques résidents au Sénégal.

