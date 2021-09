Toutefois, des orages et pluies faibles à modérées pourraient intéresser les localités Sud au courant de cet après-midi et la nuit. La chaleur sera relativement sensible sur une bonne partie du pays, particulièrement sur les localités Nord-Est et Centre où les pics de températures journalières évolueront entre 38 et 42° C, renseigne l’Anacim.

