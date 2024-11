« Focus » : Ma Sané chante Ousmane Sonko

XALIMANEWS- Militante de première heure du parti Pastef les patriotes, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, la chanteuse Ma Sané connue pour son talent vient de sortir une nouvelle chanson. Celle-ci est un hommage rendu à toutes ces personnes qui se sont données corps et âme pour l’arrivée au pouvoir du Tandem Diomaye-Sonko. Une chanson venue à son heure et que les fans, les militants et sympathisants de Pastef savourent en cette période de campagne.L’œuvre est dédiée plus particulièrement à Ousmane Sonko, à qui, la chanteuse exprime toute son administration et son soutien. Selon elle, Ousmane Sonko ne doit plus écouter ceux qui ont le temps de parler. Il doit se concentrer sur le travail et sur l’avenir du pays d’où l’appellation de la chanson « Focus ».Je rends hommage à tous les patriotes qui ont toujours cru à ce valeureux projet sans oublier les martyrs. J’attire aussi l’attention de Premier Ousmane Sonko qu’il n’accepte jamais que les personnes aux idées négatives le poussent à faire des choses qu’il ne devrait pas. Il doit faire focus sur son travail pour la réussite et le développement durable de notre pays » a-t-elle déclaré dans les colonnes de Seneweb.