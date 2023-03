Le très méthodique coach espagnol, en poste depuis 2016 et qui a prolongé jusqu’en 2025, a remporté de nombreux trophées avec les Skyblues (4 titres en Premier League, 4 Coupes de la Ligue ou encore 1 Coupe d’Angleterre). Seule, la Coupe aux grandes oreilles n’a pas encore souri à l’ancien coach du Barça malgré une finale en 2021, perdue devant Chelsea (1-0). Le club pensionnaire de l’Etihad a dépensé des fortunes pour pouvoir décrocher la Ligue des champions et pour çela, il compte sur Pep. Cette année avec l’arrivée d’Erling Haaland, les Citizens ont un atout de taille pour parvenir à leur but. Cependant, il faudra passer sur le scalp du Bayern de Munich, adversaire des Anglais en quarts. «Il n’y a pas que la Ligue des Champions mais j’avoue que c’est le trophée qu’on veut. Bien sûr, mon passage ici ne serait pas complet sans elle. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle j’ai prolongé», avait avoué l’ancien coach bavarois dont l’avenir n’est pas menacé. En cas de victoire de City en Champions League, les données peuvent changer et Guardiola pourrait avoir des envies d’ailleurs pour tenter un nouveau challenge. Mais, City se prépare à toute éventualité

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy