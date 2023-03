XALIMANEWS -Dakar, la capitale sénégalaise a été mis, hier jeudi, à sac par des manifestants proches de l’opposition et d’Ousmane Sonko. L’appel à la résistance formulée par le parti de l’opposition les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a fait ses effets. La circulation a été perturbée avec les principales artères barrées par des pneus calcinés. Des stations Total ont été saccagées et calcinées, des échoppes vandalisées, des véhicules particuliers et bus de Dakar Dem Dikk calcinés. Les forces de l’ordre dépassées par les manifestants ont été brutalisées.

