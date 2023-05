XALIMANEWS: Une folle soirée d’agitation et de contestation a été enregistrée hier dans la partie nord-est de la commune de Mbour dans le quartier Médine-Extension. En effet, dès la nuit de la nuit, des manifestants, des groupes de personnes ont fait cap sur la nationale 1 pour s’illustrer par des pneus brûlés et des jets de pierres. Ainsi, ils ont pris pour cible le site de Dakar Dem Dikk et incendié deux bus stationnés assurant la rotation Mbour-Dakar. Les forces de l’ordre ont réagi par des tirs de lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ces derniers ont fait des actes de guérilla urbaine en frappant inopinément sur des cibles avant de se fondre dans la nature. Une rude bataille a été engagée par une intifada inouïe et des réactions des forces de l’ordre Aux alentours du théâtre des opérations, une épaisse fumée s’élevait dans le ciel avec odeurs de gaz lacrymogènes indisposant tout le monde.

