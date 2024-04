Foncier au Sénégal : l’Etat suspend l’instruction des dossiers domaniaux à Malika, Guédiawaye et sur la Corniche Ouest…

XALIMANEWS- L’Etat du Sénégal prend, désormais, à prend le corps le problème du foncier qui constitue un véritable pour les populations dans les plus lointaines contrées.

Conscients des enjeux autour du phénomène, les nouvelles autorités agissent en conséquence. Ainsi, l’Etat du Sénégal « estime nécessaire d’établir cette situation exhaustive du foncier dans les zones les plus sensibles ».

» la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir », ont fait remarquer les plus hautes autorités du pays. Ces dernières par une voie hiérarchique ont saisi les autorités compétentes à ce propos, informe PressAfrik qui informe que dans certaines zones, il est demandé et exigé « la suspension provisoire de l’instruction des dossiers domaniaux et fonciers. Parmi elles, l’on peut citer, la corniche Ouest de Dakar, le plan d’urbanisme de détail de Guédiawaye, le plan d’urbanisme de détail de Malika, etc.

Même si, souligne t-on, l’autorité a particulièrement insisté « sur la nécessité de préserver les droits légitimes des particuliers ».