Fonds Covid / Enquête sur des détournements massifs au ministère de la Femme : les dessous d’un scandale financier

XALIMANEWS-Une enquête approfondie menée par la Division des investigations criminelles (DIC) dépasse largement les révélations initiales de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid au ministère de la Femme. Des détournements impliquant des montages frauduleux, des falsifications de signatures et l’usage de faux documents ont été mis en lumière, jetant une ombre sur des fonds censés soutenir les plus vulnérables.

Parmi les nombreux cas révélés, le directeur du Centre Estel, le président du GIE « Manko Deffar Transport Sénégal » et un point focal de projet au sein de la Direction de l’éducation surveillée ont tous dénoncé l’utilisation frauduleuse de leurs noms, informe le quotidien Libération. Leurs signatures auraient été falsifiées pour créer de fausses décharges attestant d’un prétendu paiement. Ces montages frauduleux ont permis de détourner des sommes importantes à des fins personnelles.

Certains bénéficiaires supposés, ajoute le quotidien, comme O. Ka, contestent catégoriquement les documents présentés. Ce dernier, présenté comme récipiendaire, affirme être fournisseur et indique que les fonds ont été détournés pour acheter des équipements, notamment des climatiseurs, pour le compte d’un ancien cadre du ministère.

Selon toujours les informations de Libération, l’enquête révèle également des paiements effectués au nom de tiers, rattachés frauduleusement à des structures prestataires ou à des agents du ministère, souvent à leur insu. Ces opérations s’appuient sur des fausses références de pièces d’identité et des imitations de signatures. Les fonds destinés à des initiatives cruciales, telles que la prise en charge des talibés retirés de la rue, n’ont pas échappé à ces détournements.

L’ancien directeur de l’administration et des finances (Dage) du ministère, interrogé, a évoqué des « erreurs matérielles » pour justifier les anomalies. Il affirme avoir agi sur la base des « instructions verbales et écrites » de la ministre. Toutefois, lors des confrontations, les supposés bénéficiaires maintiennent leurs accusations, mettant en lumière un système opaque et corrompu.