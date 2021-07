« Complicité, duplicité ou incapacité du Ministère des Mines et de Géologie à rendre opérationnel certains Fonds miniers? En 2019, au moins 5 milliards restent non recouvrés, par les collectivités territoriales, au titre du Fonds d’Appui au Développement Local (FADL) », révèle Birahim Seck. De plus, « les sites miniers s’avèrent être de véritables catastrophes environnementales et sociales alors que la loi exige des titulaires de permis et autres d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire dédié à la réhabilitation. On assiste, cependant, à une diversion voulue et entretenue pour ne pas rendre opérationnel le Fonds de Réhabilitation des Sites Miniers (FRSM) », selon le coordonnateur du Forum civil.

