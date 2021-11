De leurs côtés, les Eagles avec Kouyaté qui a disputé l’intégralité de la rencontre, ont enchaîné devant Wolverhampton (2-0), une semaine après avoir douché Manchester City. Avec cette 3ème victoire qui porte les signatures de Wilfried Zaha (61e, 1-0) et Gallagher (78e, 2-0), Crystal Palace remonte provisoirement à la 9e place, devant Tottenham (10e, 15 pts), Everton (11e, 14 pts) et Leicester (12e, 14 pts). Après un début de saison mitigé, Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers sont restés invaincus lors de leurs 5 derniers matchs de Premier League, dont 3 nuls et 2 victoires de rang.

Pas de 8ème clean sheet pour Édouard Mendy, ce samedi face à Burnley dans le cadre de la 11e journée de la Premier League. A domicile, les Blues avaient l’opportunité de corser l’avance sur ses poursuivants. Le Leader semblait se diriger droit vers une 9ème victoire après avoir ouvert le score par Havertz en première période (33e, 1-0), et le portier des Lions Édouard Mendy pouvait encore engranger un 8ème sheet en Premier League. Mais, à 10 minutes du terme, Ma5ej Vidra doucha les ardeurs des Blues en égalisant (80e, 1-1). Un nul amer pour Mendy et compagnie, qui restent quand même devant, avec 3 points d’avance sur son dauphin, City (2e, 23 pts) et Liverpool (3e, 22 pts) qui joue demain et qui peut revenir à moins un, en cas de victoire sur West Ham (4e, 20 pts).

