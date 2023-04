Après avoir salué les internautes tout en leur demandant de multiplier les adorations dans ce mois béni de Ramadan, Diomansy évoque l’état d’esprit du Nanthio : « Sadio Mané est un joueur exemplaire depuis le debut de sa carrière. Partout où il est passé, il a laissé une très très belle image de lui. Si il y’a eu cette sois disante bagarre, c’est que ca fait partie du jeu et du football », a-il d’emblée laché, avant d’ajouter, « il y’a des choses qui se passent de temps en temps dans le vestiaire. Personne ne va tolérer la violence bien évidemment, mais personne ne tolère le manque de respect ». Revenant sur Leroy Sané, l’ancien joueur de Fulham conseiille : « Leroy Sané il est d’origines sénégalaises, il sait qu’il y’a des choses à dire, à faire sur le terrain, surtout quand votre grand frère arrive et que vous devez l’acceuillir au Bayern. » Pour l’ancien excentré des Lions, les gens parlent des performances de Mané, lui qui a souvent fait l’objet de critiques par le passé et pourtant » il a fait taire tous ses détracteurs en ramenant la première Coupe d’Afrique des nations au Sénégal et il a gagné la Ligue des champions avec Liverpool. Donc son talent ne doit pas absolument être remis en cause. Tous ceux qui jouent au foot savent que c’est très difficile de revenir après une blessure, mais il a la mentalité, le charisme et l’état d’esprit pour nous ramener encore de grandes satisfactions ». Dio, de terminer par ses mots : Soutien à Sadio, on ne va pas te laisser vilipender sur la place publique. On sera derrière toi. Allez, force Gaindé. »

