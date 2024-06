Footbal-Euro 2024/Poule B-J3 : l’Espagne enchaîne devant l’Albanie (1-0), l’Italie arrache le nul à au bout du temps additionnel (1-1) à la Croatie, éliminée

XALIMANEWS-Ce lundi soir se jouaient les deux matchs de de la 3ème et dernière journée de la poule B. L’Espagne s’est imposée (1-0) devant l’Albanie pour son troisième succès en autant de matchs, au moment où l’Italie a égalisé (1-1) dans le bout du temps additionnel devant la Croatie qui se voyait déjà qualifiée.

La poupe B a livré son verdict, avec la Roja espagnole qualifiée avec trois succès en autant de sorties et la Nationale mal embarquée et qui a fini par décrocher sa qualification en égalisant dans le bout du temps additionnel.

Les Espagnols, déjà qualifiés avant cette journée et assurés de terminer à la première place, comptaient enchaîner un 3ème succès devant l’Albanie pour faire le carton plein. Et au terme des 90 minutes, la Roja sur un but dans le premier quart d’heure de Ferran Torres (13e, 1-0), a fait le boulot. Au même moment, la Croatie qui comptait un point devait battre l’Italie à qui un nul suffisait. Après une première période vierge (0-0), ce sont les Croates qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Modric .Le Madrilène qui a vu son penalty repoussé par Donnarumma est revenu dans la foulée réparer son erreur (55e, 1-0). Alors qu’on s’acheminait vers une qualification des partenaires de Perisic, les Champions en titre ont égaliser au bout du temps additionnel (90+8, 1-1), sur une enroulée de Zaccagni servi par Calafiori. Au forceps, la Squadra Azura arrache le nul, décroche sa qualification pour les Huitièmes de finale et élimine la Croatie. Pour les Croates, c’est une élimination amère.