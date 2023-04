Ce mercredi, en plus de l’équipe sudiste, six autres équipes se sont qualifiées. A savoir, le Port victorieux du Stade de Thiaroye aux tirs au but après un nul vierge (0-0, 5 tab à 4), le CNEPS Excellence de Thiès qui a sorti le Teungueth FC, toujours aux tirs au but (4-2), après un nul proligique de 2 buts partout,’ ainsi que l’US Ouakam et Lusithana, et le Jaraaf, qui ont sorti Yeggo (2-1) , Sirènes de Grand Yoff.(1-0) et l’Olympique de Ngor aux tirs au buts après un nul vierge (0-0, 5 tab à 4). La formation des HLM de Dakar a sorti (1-0) le Walidaan deThiès.

