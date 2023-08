Mais, à quelques heures de ce choc de ce mercredi 16 aout, les journalistes locaux ont tout tenté pour récolter des informations sur la mise en place tactique des joueuses de la sélection anglaise, dirigée par Sarina Wiegman. Selon RMC qui cite le témoignage du journaliste britannique Luke Edwards, l’Australian Daily Telegraph a envoyé un hélicoptère pour filmer la sélection anglaise lors de son dernier entraînement à huis clos au Stadium Australia de Sydney ce mardi. « Si les Lionnes d’Angleterre pensaient qu’elles allaient arriver en demi-finale de la Coupe du monde sans être inquiétées, elles vont avoir un choc brutal. Nous avons envoyé l’hélicoptère pour voir comment le vieil ennemi se prépare… Bienvenue dans la jungle, Lionnes, on s’amuse et on joue ». A écrit le média australien. Cette trouvaille sera-elle suffisante pour permettre aux partenaires de Sam Kerr de vaincre Millie Bright et sa bande ? Réponse ce mercredi.

