Au retour des vestiaires, le Réal Madrid montrait un nouveau visage. Le Brésilien Rodrigo s’en allait tout seul, comme un grand, égaliser. Après avoir éliminé 3 défenseurs, il plaçait un extérieur du pied hors de portée d’Oblak (80e) et offrait donc les prolongations à son équipe. Dans ces 30 minutes supplémentaires, l’Atlético Madrid était réduite à 10 après l’exclusion de Savic (100e). En supériorité numérique, le Real Madrid en profitait rapidement et voyait l’attaquant Français Karim Benzema trouver la faille et donner l’avantage à son équipe (105e). Un avantage que conservera la Maison Blanche jusqu’à la fin de rencontre malgré quelques offensives de l’Atlético. Vinicius Jr allait même s’offrir le but du break dans les dernières secondes, profitant d’une défense madrilène à l’arrêt (3-1, 120e).

