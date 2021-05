Lors de ce match d’ouverture, opposant la France Championne du Monde en titre au Sénégal néophyte de la compétition, il y’avait d’un côté, une équipe composée de stars, regorgeant les meilleurs buteurs des plus grands championnats européens, et en face des joueurs inexpérimentés. Ce choc inédit, déboucha sur une sensationnelle surprise, le petit poucet le Sénégal, a dompté l’ogre la France (1-0), sur un but du regretté Papa Bouba Diop après un joli numéro d’El Hadj Ousseynou Diouf. Cette victoire fut le fruit de la combativité, de l’abnégation, du courage, du talent et de la panache. La bande à Pape Malick Diop se montra à la face du monde, et réalisa un superbe parcours, qui s’arreta en quarts devant la Turquie (1-0).

