Football-Adultère : « En janvier 2023, elle a rencontré le joueur sénégalais à Dubaï », Icardi s’en prend violemment à son ex-femme Wanda Nara

XALIMANEWS-Entre Mauro Icardi et son ex-femme Wanda Nara, la guerre fait toujours rage. L’Argentin ne cache pas sa colère envers celle qui fut autrefois son épouse et son agent, une animosité qui perdure depuis leur séparation. Fidèles à leur habitude, les deux anciens partenaires n’hésitent pas à étaler leurs différends sur les réseaux sociaux. Dans une récente publication, l’attaquant argentin a violemment pris pour cible son ex-femme, faisant allusion à sa prétendue liaison avec un Lion de la Teranga.

Pour rappel, en janvier 2023, Wanda Nara avait été accusée d’avoir entretenu une relation avec Keita Baldé, ancien joueur de l’AS Monaco, aujourd’hui au Spartak Moscou. Les deux se seraient retrouvés à Dubaï, bien qu’ils se connaissent depuis longtemps, Baldé ayant été coéquipier d’Icardi à l’Inter Milan. Malgré le démenti formel du joueur sénégalais, cette affaire continue de susciter des réactions et de faire couler beaucoup d’encre. Selon le média AS, Simona Guatieri, l’épouse de Keita Baldé depuis huit mois seulement, aurait même porté plainte contre Wanda Nara, affirmant disposer de preuves appuyant ses soupçons.

Actuellement joueur de Galatasaray, bien qu’éloigné des terrains en raison d’une blessure, Mauro Icardi a publié un message sur Instagram dans lequel il cible directement Wanda Nara, évoquant une fois de plus sa supposée relation avec le joueur sénégalais. « Ils ont dû me donner mes filles le 13 décembre parce que la mère voyageait avec son « petit ami » à travers l’Europe, le même qui a confirmé dans une émission en direct qu’ils avaient une relation depuis 3 ans, alors qu’elle était mariée avec moi et qu’elle jurait à moi et à ses filles qu’il était ‘un ami’ », peut-on lire. Ou encore une accusation d’adultère. « Faites lui savoir qu’il a été aussi trompé que moi… car en janvier 2023, elle a rencontré le joueur sénégalais à Dubaï, alors que le 25 janvier c’était l’anniversaire de son fils qui était célébré par ses frères/sœurs et ses proches et elle est arrivée à 23h30… soit 30 minutes avant la fin de l’anniversaire de son fils. » A poursuivi Mauro Icardi dans son post. Les Hostilités sont encore lancées entre les deux ex tourtereaux