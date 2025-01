Football/Affaire d’adultère : Mauro Icardi traite de « noir macaque » Diao Baldé Keita, suspecté d’avoir entretenu une relation amoureuse avec son ex femme

XALIMANEWS-Le feuilleton explosif de la séparation entre Wanda Nara et Mauro Icardi continue de captiver l’Argentine. Entre accusations, révélations et dérapages, la séparation tumultueuse entre les deux ex conjoints secoue l’Argentine, révélant les dessous d’une relation qui déchaîne les passions médiatiques et publiques.

La saga tumultueuse entourant la séparation de Wanda Nara et Mauro Icardi ne cesse de faire couler de l’encre en Argentine. Chaque jour apporte son lot de rebondissements, révélant de nouveaux détails sur la relation complexe entre la célèbre personnalité médiatique argentine et l’attaquant du club de Galatasaray.

Dernière révélation en date, l’émission LAM a diffusé des extraits d’une conversation WhatsApp explosive entre les deux anciens partenaires. Dans ces échanges, Mauro Icardi aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de Keita Baldé, le qualifiant notamment de « noir macaque ». Ces propos choquants s’inscrivent dans le cadre d’accusations portées par le footballeur contre Wanda Nara, qu’il suspecte d’avoir entretenu une liaison extra-conjugale avec l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Ce scandale, mêlant vie privée et dérapages publics, suscite une vive indignation et alimente un débat houleux en Argentine, où l’affaire est suivie avec une attention quasi obsessionnelle par les médias et le grand public.