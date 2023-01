«Elle reçoit un soutien psychologique par le biais d’un organisme spécialisé dans le traitement des victimes de violence. L’hôpital a prescrit un traitement complet visant à éviter tout type de maladie infectieuse et contagieuse, car aucun préservatif n’a été utilisé. Elle suit également un traitement pharmacologique avec des anxiolytiques pour pouvoir dormir, car elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus dormir depuis le témoignage. (…) Elle a fait une déclaration concise, sans aucune contradiction, et c’est rare. Beaucoup de femmes souffrent de stress post-traumatique et oublient des détails», a déclaré l’avocate. Selon Footmercato, le média auriverde a également contacté l’entourage de Dani Alves, qui a nié l’existence de violences sexuelles, et a indiqué que la défense avait jusqu’à jeudi pour présenter un recours.

