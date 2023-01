Maître Andrés Marhuenda Martínez pourrait être nommé selon Telecinco. Un autre frère du latéral droit, Junior Alves, a aussi pris la parole par la suite. «Je n’en peux plus. Les limites sont franchies. Il est interdit de lui rendre visite. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Sortez-le de cet enfer.» Même son ex-femme et agent, Dinora Santana est aussi montée au créneau : «Dani ne ferait jamais, jamais, jamais ça. Jamais. Je vous dis que je le connais depuis 22 ans, et j’ai été marié avec lui 10 ans. Dans la famille, ils sont nerveux et dépassés parce qu’ils veulent le voir, mais personne ne peut accéder à lui jusqu’à présent. Je sais qu’il est triste, mais il va bien.» Dani Alves peut bien compter sur le soutien de ses proches, dans ses moments difficiles.

