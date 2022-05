XALIMANEWS-L’affaire Idrissa Gana Gueye continue de faire parler et lors d’un entretien accordé à TV5 Monde, Souleymane Jules Diop, le Délégué permanent du Sénégal auprès de l’UNESCO était invité à s’exprimer sur le sujet. Avec son franc parler et des arguments à l’appui, le célèbre Jules, s’est lâché.

Tout d’abord, le très suivi Souleymane Jules Diop a tenu à rappeler au journaliste, ‘que les Sénégalais sont, pour ceux qui ont visité ce pays et ils le savent et le diront, un des pays les plus ouverts au monde, les plus tolérants, mais nous avons des convictions très fortes, mais des convictions très ancrées. » Le représentant permanent du Sénégal auprès de l’UNECCO de revenir sur la déclaration universelle des droits de l’homme, dans ses articles 10 et 18, qui stipulent que, « quelqu’un peut refuser d’accomplir un acte, quand cet acte est contraire à ces convictions, à ces croyances, ou à ses convictions religieuses. » Il revient ensuite à la Constitution française de 1946, non sans faire le paralléle avec la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée à Paris, le 10 decembre 1948, qui dit que « quelqu’un peut refuser de commetre un acte quand cet acte est contraire à ses convictions religieuses ». Ce qui a été confirmé par une décision du Conseil Constitutionnel français le 27 juin 2001.

Très en verve, Souleymane Jules Diop rappelle un précédent aux États Unis, quand le champion du monde de Boxe Mohamed Ali avait refusé d’être enrôlé dans l’armée en avançant ses convictions religieuses. Condamné et déchu de son titre en 1967, il a été rétabli dans ses droit par la Cour suprême américaine en 1972, qui a annulé la condamnation. Donc pour lui, concernant Gana Gueye, « On lui a demandé de jouer au football on lui a pas demandé de défendre un mouvement, ou des convictions qui sont opposées à ses convictions religieuses. Il joue au football, ce qu’il fait bien mais ne lui demandons pas autre chose. » A conclu le Politicien sénégalais. Voilà, qui est dit et bien dit.