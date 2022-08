« On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours » a declaré Ettori, précisant ensuite que l’argent n’avait jamais été touché par le club, occasionnant un déficit de 80.000 euros. De ce fait, c’est sans surprise que le dirigeant de 71 ans a déclaré avoir pris connaissance de l’affaire. L’ancien Tricolore de déclarer que Yeo Moriba comme la « cheffe de gang », celle qui prend les décisions finales. Les Pogba sauront apprécier cette sortie incendiaire d’un grand nom du football hexagonal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy