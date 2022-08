XALIMANEWS-Concerné par la tristement célèbre affaire Pogba, Kylian Mbappé suit tout cela avec attention. Cependant, le clan du Bodynois ne compte rien laisser passer, rapporte la presse française.

Décidément, le nom de Mbappé est sur toutes les lèvres. Après le fameux pénaltygate qui semble être plus qu’un mauvais souvenir, voilà que le numéro 7 du PSG, voit son patronyme mêlé à une sombre histoire. En effet, voila que son nom a été cité dimanche par Mathias Pogba, qui a promis de faire de grosses révélations sur son frère Paul ainsi que sur le joueur du Paris Saint-Germain. Selon l’aîné des frères Pogba, son petit frère aurait tenté de marabouter l’attaquant parisien.

«Tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant, c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens, c’est pas bien ! Il n’est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre.» Sur ces mots via ses réseaux sociaux, s’etait adressé Mathias à son frère Paul Pogba, en l’accusant. L’ancien international guinéen d’ajouter à l’endroit de Mbappé.

«Kylian, à présent tu comprends? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !» Pour bien comprendre les choses, Kylian Mbappé, a été la cible d’un marabout engagé par Paul Pogba pour lui jeter un maivais sort.

Selon le journal L’Équipe, dans sa parution de ce mardi, Kylian Mbappé suit de très près l’évolution de ce dossier qui secoue le football hexagonal. Le quotidien sportif assure que l’attaquant et son entourage observent attentivement tout ce qu’il se dit sur le sujet. Il est aussi précisé que le clan Mbappé ne laissera rien passer et ne cautionnera pas un tel acte si jamais la version avancée par Mathias Pogba était finalement vraie. La cohabitation Mbappé/Pogba risque de devenir exécrable en équipe de France, où Kylian et d’autres cadres des Bleus ont été approchés par un membre du staff tricolore qui a déminé le terrain. La sélection championne du monde, n’avait pas besoin de çela, à moins de 3 mois de la défense de son titre, au Mondial qatari.